Таллин, 3 октября, 2022, 18:24 — ИА Регнум.

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Банк Эстонии (Eesti Pank) провел стресс-тест готовности домохозяйств к резкому повышению общеевропейской ставки Euribor, результаты признаны удовлетворительными. Об этом сообщили в пресс-службе главного финансового учреждения страны.

По словам экономиста Eesti Pank Таави Раудсаара, по прогнозам международных кредитных учреждений, к концу 2022 года трехмесячный Euribor достигнет 1,9%, а шестимесячный Euribor достигнет примерно 2,1%. В стресс-тесте разыгрывался рост Euribor до 5%.

«Во время этого стресс-теста мы повторили шок рецессии, поразивший Эстонию во время мирового финансового кризиса 2008 года. Если во время финансового кризиса уровень неработающих кредитов на жилищные кредиты в Эстонии вырос до 4,5%, то в нынешнем случае уровень просроченных кредитов не превысит 2%», — отметил экономист Банка Эстонии.

Таави Раудсаар подчеркнул, что финансовый буфер домохозяйств значительно вырос за десять лет, и банки также более строго выдают жилищные кредиты, поэтому уровень необслуживаемых кредитов будет ниже в случае аналогичного шока.

Анне Пяргма, региональный менеджер Swedbank по жилищным кредитам, также подтвердила, что состояние их клиентов по жилищным кредитам хорошее, и что задолженность по регулярным платежам превышает 60 дней только в 0,1% договоров.