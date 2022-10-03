Бахмут, ДНР, , 18:20 — REGNUM На станции переработки газа в районе посёлка Спорного Бахмутского района ДНР бандеровцы закрепились по аналогии с «Азовсталью» в Мариуполе, рассказал 3 октября командир мотострелкового взвода ВС России с позывным «Орёл».

Планирование диверсий Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, из этой точки регулярно выходят диверсионно-разведывательные группы, а к станции подъезжают разные машины, в том числе иномарки.

«Мы предполагаем, что там у них находятся подвалы до пяти этажей вниз, — сообщил «Орёл» в интервью РИА Новости. — То есть по аналогии с «Азовсталью» такие же подвалы находятся, потому что они как сидели там, так и сидят».

Напомним, территория завода «Азовсталь» в Мариуполе была полностью освобождена от бандеровцев в мае 2022 года в ходе спецоперации ВС РФ.

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