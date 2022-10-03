Казань, , 18:13 — REGNUM В Татарии с 4 октября при прохождении атмосферного фронта прогнозируются небольшие дожди. Температура воздуха понизится, сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Дождь Алексей Яковлев

В ночь на 4 октября ожидается не выше 8 градусов тепла, в западных районах республики — около +12 °С, днем прогнозируется не выше +10…+15 °С.

С 5 по 7 октября Татария будет находиться в зоне действия атмосферных фронтов. Временами пройдут дожди. Ветер усилиться до 15-16 м/с. Температуры воздуха по ночам составят +4…+9 °С, днем — +8…+14 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области ожидаются дожди с порывистым ветром. На смену теплому воздуху придет более холодный.

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