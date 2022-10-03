Псков, , 18:25 — REGNUM Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина начнет перечислять часть выручки от продажи билетов на поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО), сообщили 3 октября в пресс-службе театра.

Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина t. me/drampush

Соответствующее распоряжение подписал художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев.

«Мы приняли решение перечислять средства, вырученные от продажи билетов каждого пятого спектакля, на оказание помощи бойцам, участвующим в специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Также в псковском театре призвали другие учреждения культуры поддержать эту инициативу.