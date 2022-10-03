Псков, 3 октября, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина начнет перечислять часть выручки от продажи билетов на поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО), сообщили 3 октября в пресс-службе театра.

t. me/drampush Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина

Соответствующее распоряжение подписал художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев.

«Мы приняли решение перечислять средства, вырученные от продажи билетов каждого пятого спектакля, на оказание помощи бойцам, участвующим в специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Также в псковском театре призвали другие учреждения культуры поддержать эту инициативу.