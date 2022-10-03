3 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 19:46 — REGNUM Вслед за тем как президент США Джо Байден приравнял сторонников своего предшественника Дональда Трампа к «национальной угрозе», в Штатах было зафиксировано несколько случаев политического насилия в отношении республиканцев, включая нападения на протестующих против абортов, а также убийство 18-летнего юноши в Северной Дакоте.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Дональд Трамп и республиканцы MAGA [движение Трампа «Сделаем Америку снова великой»] являются воплощением экстремизма, который угрожает самим основам нашей республики», — заявил Байден во время выступления 1 сентября, которое вызвало широкую критику со стороны консерваторов и даже некоторых левых.

В течение нескольких недель после комментариев главы Белого дома в США было зафиксировано несколько случаев политического насилия, включая убийство пожилой женщины 80 лет, которая вышла на митинг против абортов. Полиция убила пенсионерку после «словесной перепалки, во время которой она раздавала брошюры», рассказал шериф штата Мичиган

Еще один инцидент произошел в минувшие выходные в Техасе, когда неизвестные напали на двух волонтеров, обходивших дома в рамках кампании по переизбранию республиканского губернатора Техаса Грега Эббота.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новости под соответствующей публикацией.

Поль Сезанн. Убийство. 1867

«Даже в самое разделенное время в нашей стране, когда мы фактически пережили Гражданскую войну, наш президент Линкольн не демонизировал другую сторону. Он стремился воссоединить нас как единую нацию во время войны и произнес одну из своих самых мощных речей после ее окончания, попросив всех американцев работать вместе над восстановлением страны. В некотором смысле Линкольн был первым президентом MAGA. Ни один президент, республиканец или демократ, до или после него, никогда не называли людей, которыми они руководили, экстремистами или террористами, потому что они придерживались других политических взглядов», — вспоминает ZenKen.

«Я старый парень и думал, что видел многое, но эта администрация опустилась до новых низов и стремится опуститься еще ниже к выборам. Я не пойду на компромисс со своими убеждениями и ценностями ни ради кого, включая нынешнюю администрацию. Я уважаю пост президента, но не его нынешнего представителя… Вы должны заслужить личное уважение, а он его не заслужил», — указывает USAFJack.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Тем временем мы все еще находимся в рецессии, а инфляция остается самой высокой за последние 40 лет. По данным Национальной ассоциации риелторов, июльские продажи недвижимости упали на 6% по сравнению с июнем, а июньские — на 21% по сравнению с июнем 2021 года. Да, мы находимся в рецессии, и она станет еще хуже в октябре, пока демократы пытаются лгать избирателям и утверждать, что экономика в порядке», — пишет coffem8.

«Никто больше не должен верить ничему, о чем говорит правительство. Они лгали о вирусе, о вакцинах, до сих пор лгут о ревакцинации. Эти правительственные агентства действуют не в лучших интересах граждан, но их не привлекают к ответственности», — жалуется grizzwold093.

«Все, в чем демократы обвиняют других, обычно является именно тем, что делают они сами. Не слушайте, что они говорят, смотрите, что они делают. Это две совершенно разные вещи», — предполагает xtrememaga.

«Я очень надеюсь, что промежуточные выборы принесут изменения в направлении развития нашей страны, поскольку мы явно идем по неверному пути. Интересно, будут ли наши города снова разорены, сожжены и разграблены, если демократы не добьются своего и будут отстранены от власти», — задается вопросом gunka.

«Байден молчаливо одобрил эти акты насилия», — подчеркивает johnboy2012.

«Забавно, но я не припомню, чтобы во время президентства Трампа было такое сильное политическое насилие. Как будто Байден раздул пламя своей невероятно раскольнической риторикой», — осуждает wolfhowl99.

«Давайте не будем забывать о том, что демократы не осудили насилие BLM и ANTIFA и фактически поощряли его со стороны некоторых законодателей. Политики-демократы представляют угрозу для Соединенных Штатов. А те, кто поддерживает лидеров этой партии, становятся соучастниками их беззакония и роста преступлений», — убежден concerned556.

Ранее член американского Конгресса Ронни Джексон написал в Twitter, что заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер об «угрозе» со стороны сторонников 45-го президента США Дональда Трампа является объявлением войны половине страны.

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