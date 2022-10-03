Белград, 3 октября, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Вступление Сербии в ЕС является несомненным приоритетом внешней политики Сербии, и Белград должен постепенно приводить свою политику в соответствие с политикой ЕС до момента вступления в эту организацию. Об этом заявил госсекретарь министерства иностранных дел Сербии Неманя Старович 3 октября.

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Тем не менее, отметил Старович, от Сербии требуют, чтобы она сделала это уже сейчас, что является «изменением правил игры во время игры».

«Это не обозначено как наше обязательство», — заявил Старович в эфире телеканала Pink.

Чиновник сербского МИД напомнил, что Черногория, Албания и Северная Македония полностью привели в соответствие свою внешнюю политику с политикой ЕС и ввели санкции России несмотря на то, что срок их вступления в полноправное членство в ЕС всё еще не определен.

Напомним, что Сербия — пока единственная страна в Европе, которая не присоединилась к антироссийским санкциям.