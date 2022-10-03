Уфа, 3 октября, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Количество круглогодичных детских лагерей намерены увеличить в Башкирии. Об этом 3 октября сообщил министр образования и науки региона Айбулат Хажин на оперативном совещании правительства республики в центре управления регионом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

Он сообщил, что в Башкирии летом 2022 года дети отдыхали в 1663 профильных лагерях. При этом, что с 2021 года количество таких организаций увеличилось на 201. В результате в Башкирии отдохнули 488 тысяч детей, что на 60 тысяч детей больше, чем в прошлом году.

Чиновник отметил, что в Башкирии был организован отдых для 1468 детей из Луганской Народной Республики.

Хажин отметил, что 25 отремонтированных в 2021 году лагерей начали работать круглогодично, при этом с 2023 года к ним намерены добавить ещё 17 организаций.

«Мы уже готовимся к летней оздоровительной кампании 2023 года. Детей смогут принять 1,8 тысячи профильных лагерей», — сообщил он.

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