Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 4 октября, Совфед рассмотрит четыре международных договора — о принятии в Россию четырех новых территорий — Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, сообщает ИА REGNUM.

Совет Федерации Иван Шилов, ИА REGNUM

Также сенаторам предстоит обсудить федеральные конституционные законы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Ранее документы ратифицировала Госдума.

День, в который были подписаны договоры о возвращении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, является историческим, заявил 30 сентября президент России Владимир Путин.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, в итоге которых подавляющее большинство жителей высказалось за возвращение в состав России.

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