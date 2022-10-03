Париж, 3 октября, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Посол России в Париже Алексей Мешков вызван в МИД Франции, сообщает 3 октября пресс-служба посольства РФ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Причины вызова российского посла официально не называются.

«Посол был вызван сегодня в МИД», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы.

Стоит отметить, что вызов российского посла был произведен на фоне четырех конституционных законопроектов о принятии Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.