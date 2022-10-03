Санкт-Петербург, 3 октября, 2022, 18:05 — ИА Регнум. На Октябрьской железной дороге (ОЖД) с января по сентябрь 2022 года перевезли на 10,6% пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе ОЖД.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в зале ожидания на Московском вокзале

Всего за этот период на территории ОЖД по железной дороге перевезли 120,7 млн человек. Из этого числа большая часть (106,5 млн человек) относится к пассажирам пригородного сообщения.

Пассажирооборот за девять месяцев увеличился на 14,4% и составил 14,7 млрд пасс-км, а на пригородном сообщении — 4,1 млрд пасс-км (+11,7%).

Только за первый месяц осени поезда на ОЖД перевезли 14 млн пассажиров. Это на 7% больше, чем за 2021 год. Здесь также основная доля принадлежит пассажирам поездов пригородного следования.

Отметим, что в ОЖД фиксируют рост и грузовых перевозок. Так, за полугодие в Петербурге погрузка возросла на 15,4%.