Будапешт, 3 октября, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Газпром предоставил венгерской компании MVM отсрочку платежа за газ сообщает 3 октября Index.

Gazprom-neft.ru Газпром

Венгерская компания, отмечает издание, приняла меры в преддверии грядущей зимы, поговорив с руководством Газпрома. Переговоры последовали за заявлением венгерского министра экономического развития Мартона Надя.

Ещё одной мерой подготовки к тяжёлому в энергетическом отношении периоду станет модернизация и оптимизация мощностей по хранению в Венгрии природного газа.

Напомним, в конце августа Будапешт заявил, что не поддержит часть восьмого пакета антироссийских санкций, касающуюся энергетики. Затем Венгрия подписала контракт с Газпром на дополнительную поставку до 5,8 млн кубических метров газа в сутки.