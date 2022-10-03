Челябинск, , 17:55 — REGNUM В Челябинске 71-летняя женщина перечислила мошенникам более миллиона рублей. Она считала, что отправляет их на «безопасный» счёт, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Телефонный мошенник (сс) bssmadeit

По данным полиции, неизвестный позвонил ей на городской телефон, представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что её деньги якобы едва не похитили мошенники. А затем убедил её снять деньги со счёта и перевести на «безопасный» счёт. Гражданка поверила незнакомцу и выполнила его инструкции.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские снова призывают граждан быть рассудительными и не доверять неизвестным.