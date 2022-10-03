Ханты-Мансийск, 3 октября, 2022, 17:53 — ИА Регнум. В Югре мобилизовано свыше 2,5 тысяч человек. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова, выступая в Нижневартовске.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

В настоящее время мобилизованные находятся в Омске, отметила глава региона.

Ранее замгубернатора Александр Тиртока заявил, что Ханты-Мансийский автономный округ выполнил все планы, намеченные в рамках частичной мобилизации.