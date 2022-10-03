Старый Оскол, Белгородская область, 3 октября 2022, 17:47 — REGNUM Боеприпасы времён Великой Отечественной войны изъяли взрывотехники 3 октября в районе аэропорта в Старом Осколе Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.
На улице Лётной обнаружили четыре снаряда. Специалисты опознали в них артиллерийские снаряды калибром 20 мм и 30 мм.
Кроме того, за прошедшие выходные спасатели изъяли в трёх населённых пунктах два 76 мм артиллерийских снаряда и две 50 мм миномётные мины.
Все боеприпасы ликвидированы на специальном полигоне.