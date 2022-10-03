Москва, , 17:45 — REGNUM 21-летний фланговый атакующий защитник сборной России по футболу Даниил Хлусевич высказался на тему своей низкой результативности в составе московского «Спартака».

Даниил Хлусевич Антон Зайцев

«Когда уже забью за «Спартак»? Команда выигрывает? Да. Это самое важное. Забью тогда, когда надо будет. Надеюсь, в ближайшее время», — цитирует Хлусевич издание Sport24.

В текущем сезоне Даниил Хлусевич принял участие в 11-ти турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился двумя результативными передачами и получил три желтые карточки.

За «Спартак» футболист выступает с 1 января 2022 года после перехода из тульского «Арсенала» за 3 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Хлусевича в 4 миллиона евро.