Тегеран, , 18:00 — REGNUM Причиной вооруженного конфликта на территории бывшей УССР являются провокации США и НАТО, заявил 3 октября официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявление по этому вопросу опубликовано в Telegram-канале МИД Ирана.

По мнению иранского МИД, нынешняя ситуация стала результатом провокационных действий Североатлантического альянса и Вашингтона.

«К сожалению, пожар войны, вызванный провокационными действиями НАТО во главе с США, до сих пор полыхает», — заявил официальный представитель МИД Ирана.

Он указал, что США и ряду стран НАТО выгодно затягивание боевых действий на территории бывшей УССР.

«Исламская Республика Иран считает, что следует избегать любых провокационных действий, способных подорвать путь к миру, стабильности и спокойствию», — подчеркнули в МИД Ирана.

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