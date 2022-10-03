Кризис на территории б. УССР спровоцирован США и НАТО — МИД Ирана
Тегеран, 3 октября, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Причиной вооруженного конфликта на территории бывшей УССР являются провокации США и НАТО, заявил 3 октября официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
Заявление по этому вопросу опубликовано в Telegram-канале МИД Ирана.
По мнению иранского МИД, нынешняя ситуация стала результатом провокационных действий Североатлантического альянса и Вашингтона.
«К сожалению, пожар войны, вызванный провокационными действиями НАТО во главе с США, до сих пор полыхает», — заявил официальный представитель МИД Ирана.
Он указал, что США и ряду стран НАТО выгодно затягивание боевых действий на территории бывшей УССР.
«Исламская Республика Иран считает, что следует избегать любых провокационных действий, способных подорвать путь к миру, стабильности и спокойствию», — подчеркнули в МИД Ирана.