Москва, , 17:58 — REGNUM «Росатом» и Центр морских исследований МГУ договорились продолжить в 2022—2023 годах комплексные исследования и мониторинг надводной и подводной экологической обстановки в акватории Арктической зоны России. Соответствующая договорённость была достигнута в ходе Всероссийского морского конгресса сегодня, 3 октября, сообщает газета «Страна Росатом».

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

"Благодаря усилиям Центра морских исследований МГУ им. Ломоносова и международного экспертного сообщества в 2021—2022 годах удалось осуществить уникальные комплексные исследования на 50 станциях мониторинга в акватории Северного морского пути. Ключевой вывод по итогам работ — коммерческое судоходство на текущий момент не оказывает значительного влияния на морские экосистемы в Арктике. Ведущиеся в этом году исследования призваны сформировать комплексную программу экологического мониторинга СМП, которая, как мы рассчитываем, ляжет в основу отдельной подсистемы государственного экологического мониторинга», — рассказал Владимир Панов, специальный представитель «Росатома» по вопросам развития Арктики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северном Ледовитом океане началась работа российской дрейфующей полярной станции «Северный полюс-41». Открытие станции состоялось 2 октября 2022 года в 7 часов утра. В честь этого события был поднят флаг экспедиции «Северный полюс».

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