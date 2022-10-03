Таллин, , 17:38 — REGNUM На попытку Эстонии дестабилизировать ситуацию в России мы должны ответить окончательным сворачиванием торгово-экономических связей с Таллином, отметил в своем комментарии 3 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Эстония © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, в эстонском Отепе при участии местных политиков был проведен так называемый «Эрзянский национальный съезд», на котором обсуждалась «борьба за независимость» эрзян от России.

Делегаты съезда «постановили», что целый ряд регионов России (Мордовию, Пензенскую, Ульяновскую, Нижегородскую, Рязанскую и Самарскую области) «не могут» считаться легитимными территориально-административными образованиями и провозгласили целью «создание федеративного государства».

«Речь идёт об очередном грубом вмешательстве правительства Эстонии в наши внутренние дела, о попытке дестабилизировать положение в России. Эстония — страна НАТО и в этом качестве она участвует в натовском наступлении на нас как на территории бывшей УССР, так и везде, где она может это делать: в ООН, в ОБСЕ, в тех российских регионах, где она имеет возможности для этого.

А такие возможности есть. Они были созданы в рамках так называемой «поддержки» финно-угорских народов России. Этим программам, которые активно продвигали у нас в последние десятилетия эстонцы и финны, наше правительство и соответствующие службы безопасности не уделили должного внимания, относились к ним слишком благодушно. Теперь же главная задача этой кампании — отрыв финно-угорских народов от России и русских, других народов нашей страны — видна с полной ясностью.

Реакция нашего государства, всей нашей страны на эти действия правительства Эстонии должна быть соответствующей — не в виде очередного заявления МИД, а виде комплекса шагов по окончательному сворачиванию торгово-экономических связей, полному прекращению транзита российских и идущих через Россию иностранных грузов через эстонские порты. Полагаю, что своё веское слово должны сказать также сами упомянутые сепаратистами российские регионы.

Что же до так называемых «эрзянских» сепаратистов, то их надо уничтожать и на территории бывшей УССР, и в самой России», — отметил Михаил Демурин.