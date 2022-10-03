Москва, 3 октября, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Ветшание коммунального комплекса в России превышает 3% в год при фактическом ежегодном обновлении не более 2%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября, об этом заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в ходе «Открытого диалога» в Совфеде.

Пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин

«Более 42% линейных объектов в сфере ЖКХ нуждается в замене. В том числе сети водоснабжения — 43%, теплоснабжения — 30%, водоотведения — 46%. При этом ветшание коммунального комплекса превышает 3% в год при фактическом ежегодном обновлении не более 2%», — сказал министр.

Также он отметил, что на подготовку к отопительному сезону было выделено 270 млрд рублей, что на 37% больше, чем в 2021 году.