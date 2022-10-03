Пушкин, Санкт-Петербург, 3 октября, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Специалисты СПб ГУП «Водоканал» локализовали вытекание в городе Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга). Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе предприятия.

Дарья Драй ИА REGNUM ГУП Водоканал Санкт-Петербурга

Магистраль холодного снабжения повредилась на бульваре Алексея Толстого, дом 9, в ходе работ по прокладке тепловых сетей другой организацией. Диаметр повреждения составил 30 сантиметров.

В результате аварии на дороге появилась огромная лужа, которая затруднила движение транспорта и пешеходов. Специалисты «Водоканала» прибыли к месту вытекания и затем локализовали его.

На данный момент работники «Водоканала» проводят аварийно-восстановительные работы. Технологическое нарушение затронуло 30 жилых домов.