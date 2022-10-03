Чебоксары, 3 октября, 2022, 17:44 — ИА Регнум. В пять раз возрастет количество предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Чувашии. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев.

Kremlin.ru Владимир Путин на оборонном заводе

«На начало мобилизации у нас их было семь, сегодня их будет примерно 36, потому что мы в контакте с правительством РФ подготовили документы ещё на 29 предприятий, которые тоже выполняют оборонзаказ и чувствуют нагрузку. На данный момент ещё 23 предприятия вошли в перечень ОПК республики и шесть находятся на рассмотрении», — уточнил он.

По словам Николаева, рост заказов ОПК требует создания новых рабочих мест и привлечения различных специалистов. Заметно, что заказы возросли и, скорее всего, будут расти и дальше. «В первом полугодии будет пиковый период», считает глава Чувашии.

Оборонные предприятия будут обеспечены заказами на ближайшие два года, по завершении специальной военной операции необходимо восполнять резервы.

По данным министерства промышленности и энергетики Чувашии, на некоторых предприятиях ОПК ожидают трехкратного увеличения объемов производства к следующему году.

В 2023 году на предприятиях ОПК может потребоваться еще больше сотрудников, поэтому необходимо создать резерв, добавил Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на предприятия ОПК предлагают трудоустраивать студентов при условии совмещения работы с учебой.

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