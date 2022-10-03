Тегеран, , 17:32 — REGNUM Сообщения СМИ о поставках в Россию иранских БПЛА не соответствуют действительности, заявил 3 октября официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Беспилотник Https://alqassam.ps

Его заявление опубликовано в Telegram-канале МИД Ирана.

«Иран считает опубликованные сообщения о поставке в Россию беспилотников для использования их в войне на [территории бывшей УССР] необоснованными и не подтверждает это», — заявил Канаани.

Речь идёт о многочисленных сообщениях СМИ о массовом применении российскими войсками дронов-камикадзе «Герань-2». По утверждению СМИ, эти БПЛА поставляются из Ирана.

Также Канаани подчеркнул, что Иран придерживается нейтрального политического курса и считает необходимым политическое решение конфликтов.

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