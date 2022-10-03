Москва, , 17:26 — REGNUM Большая часть граждан России желает жить в собственном жилье, однако, отмечается снижение числа выданных кредитов по льготной ипотеке. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября, об этом заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в ходе «Открытого диалога» в Совфеде.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин Duma.gov.ru

«По льготной сельской ипотеке мы наблюдаем некоторое снижение выдачи кредитов. Согласно опросам, большая часть граждан желает жить в своем доме и здесь важным становится сделать такое жилье доступным», — сказал министр.

По его словам, доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме ввода составила 61%.

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