Бишкек, , 17:22 — REGNUM Очистные сооружения столицы Киргизии построены в 1970-е годы и за почти 50 лет эксплуатации физически и технически устарели. Об этом сообщили в мэрии Бишкека сегодня, 3 сентября.

Канализация Дарья Антонова © ИА REGNUM

Руководство города отмечает, что проблема заключается не только в необходимости провести масштабную реконструкцию и модернизацию станции аэрации, но и в том, что из-за низкой оплаты труда на стратегическом объекте происходит непрерывная текучесть квалифицированных кадров.

«Тарифная политика на услуги водоотведения на сегодняшний день не соответствует тем затратам, которые необходимы для очистки стоков по нормативам. Плата за стоки для населения — 2,3 сома (1,7 рубля), для бюджетных организаций — 3 сома (2,3 рубля), для прочих потребителей — 6 сомов (4,6 рубля)», — подчёркивают в муниципалитете.

Также в мэрии обратили внимание на то, что станция для своей работы использует электроэнергию, которая уже подорожала на 40% и продолжит расти в цене из-за инфляции.

«При этом из республиканского и городского бюджета финансовые средства не выделяются. А тех денег, что зарабатывает предприятие, хватает только на текущий ремонт», — сетуют столичные власти.