Москва, 27 ноября, 2013, 13:32 — ИА Регнум. Официальная делегация мэрии Еревана под руководством мэра Тарона Маргаряна присутствовала на мероприятии, посвященном Дню армянской письменности, организованном совместными усилиями Союза армян России и правительства Москвы в рамках Дней Еревана в Москве. Как сообщает пресс-служба мэрии Еревана, на мероприятии присутствовали посол Армении в РФ Олег Есаян , президент Союза армян в России Ара Абрамян , члены правительства Москвы, а также представители армянской общины.

В рамках праздничного вечера представители армянской и российской молодежи на сцене представили историю создания армянского алфавита, а также был показан фильм, рассказывающий о Месропе Маштоце . Вечер сопровождался концертной программой, во время которой зрители имели возможность услышать армянскую музыку - произведения Арно Бабаджаняна , Арама Хачатуряна , Комитаса и других.

Представитель правительства Москвы, передавая поздравительное послание мэра Сергея Собянина , отметил, что празднование Дня армянского алфавита не только дополняет и обогащает литературную и культурную жизнь Москвы, но и станет еще одной запоминающейся страницей в истории армяно-российских отношений. Согласно решению правительства Москвы, День армянской письменности отныне будет отмечаться в Москве в качестве общегородского праздника.

В рамках мероприятия президент Союза армян в России Ара Абрамян наградил мэра Еревана высшей наградой Союза - орденом, подчеркнув, что Тарон Маргарян в должности мэра Еревана и до этого постоянно содействовал реализации многих инициатив Союза. Поблагодарив за оценку, Маргарян подчеркнул, что и впредь будет содействовать всем тем инициативам, которые будут способствовать урегулированию проблем, как Армении, так и армянской диаспоры.

"Хочу выразить благодарность мэру Москвы и правительству за поддержку в организации мероприятия, посвященного Дню армянской письменности. Это еще раз подтверждает тот факт, что дружественное нам государство с особой теплотой относится к нашей стране, что для нас очень важно и ценно'', - подчеркнул Маргарян.