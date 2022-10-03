В Москве состоялся праздничный концерт, посвященный Дню армянской письменности
Москва, 27 ноября, 2013, 13:32 — ИА Регнум. Официальная делегация мэрии Еревана под руководством мэра
В рамках праздничного вечера представители армянской и российской молодежи на сцене представили историю создания армянского алфавита, а также был показан фильм, рассказывающий о
Представитель правительства Москвы, передавая поздравительное послание мэра
В рамках мероприятия президент Союза армян в России Ара Абрамян наградил мэра Еревана высшей наградой Союза - орденом, подчеркнув, что Тарон Маргарян в должности мэра Еревана и до этого постоянно содействовал реализации многих инициатив Союза. Поблагодарив за оценку, Маргарян подчеркнул, что и впредь будет содействовать всем тем инициативам, которые будут способствовать урегулированию проблем, как Армении, так и армянской диаспоры.
"Хочу выразить благодарность мэру Москвы и правительству за поддержку в организации мероприятия, посвященного Дню армянской письменности. Это еще раз подтверждает тот факт, что дружественное нам государство с особой теплотой относится к нашей стране, что для нас очень важно и ценно'', - подчеркнул Маргарян.