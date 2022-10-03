Кемерово, , 17:21 — REGNUM Союз женщин Кемеровской области запустил акцию «Тепло женских рук» — женщины вяжут тёплые носки мобилизованным мужчинам. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Кузбасские женщины вяжут носки t. me/Kuzbasswomensunion

Так, член актива Калтанского отделения Союза, директор школы №30 Лариса Лехтина привезла из Малиновки от своего коллектива 55 пар тёплых вязаных носков.

Как отметила председатель Союза Ирина Крым, кузбасские женщины верят, что тепло их рук согреет военнослужащих.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв 3 октября посетил учебный центр в Омской области, где проходят обучение мобилизованные кузбассовцы. Он призвал их готовиться серьёзно, потому что «нам противостоит серьёзный противник».

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