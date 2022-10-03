Кременная, ЛНР, 3 октября, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Ситуация в районе Кременной «напряженная, но контролируемая», сообщил 3 октября в своем телеграм-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Council.gov.ru Родион Мирошник

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«Сейчас очень громко. После ночных обстрелов мы даём активную «обратку». Войска из Лимана отвели. Котёл не допустили», — рассказал он.

На всей территории района ВСУ нет, а напряженность ситуации, «увы», является уже делом привычным, добавил Мирошник.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что ВСУ после получения контроля над Красным Лиманом не оставляют попыток прорвать оборону российских войск в районе Кременной, но ВС России с оборонительными задачами справляются.

Военкор Александр Коц, в свою очередь, сообщшио, что ВСУ продолжают обстреливать Кременную и ее пригороды, но действий по продвижению не предпринимают.