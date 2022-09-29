Гатчина, Ленинградская область, 3 октября, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском к пользователю полигона твердых бытовых отходов (ТКО) «Новый Свет-Эко», по вине которого столица Ленинградской области Гатчина страдает от зловония, сообщили 3 октября в пресс-службе ведомства.

t. me/rpn_szfo Полигон «Новый Свет-ЭКО» в Гатчинском районе Ленобласти

Специалисты надзорного органа установили, что при использовании полигона хозяйствующим субъектом не обеспечено исполнение требований проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы, в части надлежащего осуществления работ по утилизации образующихся внутри полигона свалочных газов.

«В связи с чем природоохранной прокуратурой в интересах неопределенного круга лиц в Гатчинский городской суд подано исковое заявление к ООО «Новый Свет-Эко» об обязании обеспечить осуществление изъятия и переработки свалочного газа, собирающегося из тела полигона, согласно проектной документацией», — сообщили в ведомстве.

Напомним, с мая 2022 года в надзорные органы региона поступило порядка 300 обращений граждан, которые сообщают о запахах, преследующих их преимущественно в вечернее и ночное время. Для поиска источника и было инициировано масштабное исследование с привлечением современной мобильной передвижной лаборатории. В результате выяснилось, что основной источник вони — полигон, который начали готовить к рекультивации в 2021 году.