Вашингтон, , 18:35 — REGNUM В США начался суд по делу об участии основателя организации «Хранители присяги» Стюарта Родса и еще четырех человек в протестах 6 января 2021 года на Капитолийском холме, сообщает 3 октября Reuters.

Штурм Капитолия США (сс) Tyler Merbler

Родс, а также Келли Меггс, Томас Колдуэлл, Джессика Уоткинс и Кеннет Харрельсон обвиняются в заговоре с целью предотвращения мирной передачи президентской власти 6 января 2021 года, когда власть перешла от экс-президента США Дональда Трампа к Джо Байдену.

Пятерым обвиняемым предъявлены многочисленные уголовные обвинения, включая заговор с целью подстрекательства к мятежу, что грозит максимальным наказанием в виде 20 лет лишения свободы.

Напомним, сторонники Трампа провели протесты на Капитолийском холме, утверждая, что выборы были украдены демократами путем широкомасштабного мошенничества.

Известный американский радиоведущий Марк Левин осудил Демократическую партию за политизацию беспорядков в Капитолии 6 января и заявил, что расследование причин и обстоятельств этих событий, которое проводит специально созданный комитет палаты представителей, похоже «на те расследования, которые проводил Иосиф Сталин».

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