Обнинск, Калужская область, , 17:25 — REGNUM В Обнинске Калужской области решили помочь семьям мобилизованных, чьи дети посещают не только школы, но и детские сады. Предлагается освободить такие семьи от родительской платы. Об этом сегодня, 3 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

В детских садах Обнинска семьи мобилизованных освободят от платы admobninsk.ru

По словам заместителя главы администрации Обнинска по социальным вопросам Татьяны Поповой, создана рабочая группа по оказанию помощи семьям мобилизованных граждан, которая работает в ежедневном режиме. За каждой семьей закреплен координатор. Прямая связь с семьями налажена. К членам рабочей группы обращаются по разным вопросам, но основные — это питание детей в школах, бытовая помощь (с запросившими такую помощь семьями работают специалисты коммунального хозяйства), психологическая помощь (оказанием ее занимаются сотрудники центра «Милосердие» и Центра развития образования). Семьям мобилизованных жителей Обнинска также требуется помощь по уходу за пожилыми людьми и оказанию медицинской помощи в городской клинической больнице №8.

Ежедневно в рабочую группу поступает 10-15 звонков от семей мобилизованных.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области окажут помощь семьям мобилизованных граждан