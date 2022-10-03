Обнинск, Калужская область, 3 октября, 2022, 17:25 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области решили помочь семьям мобилизованных, чьи дети посещают не только школы, но и детские сады. Предлагается освободить такие семьи от родительской платы. Об этом сегодня, 3 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

admobninsk.ru В детских садах Обнинска семьи мобилизованных освободят от платы

По словам заместителя главы администрации Обнинска по социальным вопросам Татьяны Поповой, создана рабочая группа по оказанию помощи семьям мобилизованных граждан, которая работает в ежедневном режиме. За каждой семьей закреплен координатор. Прямая связь с семьями налажена. К членам рабочей группы обращаются по разным вопросам, но основные — это питание детей в школах, бытовая помощь (с запросившими такую помощь семьями работают специалисты коммунального хозяйства), психологическая помощь (оказанием ее занимаются сотрудники центра «Милосердие» и Центра развития образования). Семьям мобилизованных жителей Обнинска также требуется помощь по уходу за пожилыми людьми и оказанию медицинской помощи в городской клинической больнице №8.

Ежедневно в рабочую группу поступает 10-15 звонков от семей мобилизованных.