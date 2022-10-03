Кемерово, 3 октября 2022, 17:10 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв 3 октября посетил учебный центр в Омской области, где проходят обучение мобилизованные кузбассовцы. Он призвал их готовиться серьёзно.

Глава Кузбасса Сергей Цивилёв посетил учебный центр для мобилизованных
Глава Кузбасса Сергей Цивилёв посетил учебный центр для мобилизованных
Правительство Кемеровской области

«Нам противостоит серьёзный противник, с современным вооружением, системами управления, на поддержку которому американцы и европейцы бросили все силы, также воюют подготовленные наёмники с полмира. Готовьтесь серьезно, никакого расслабления, — сказал Цивилёв. — Со своей стороны вам и вашим семьям окажем всю необходимую помощь».

По словам Цивилёва, кузбасские предприятия производят для обеспечения мобилизованных необходимые вещи. В учебный центр для мобилизованных уже доставлены спальные мешки, сапоги, налобные фонари и батарейки для них, матрасы, тельняшки, шапки, перчатки, дождевики, балаклавы, носки, шлёпки, одеяла, подушки, непромокаемые коврики и другие необходимые вещи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из Кемеровской области в выходные дни в учебные центры отправилась пятая группа мобилизованных.

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