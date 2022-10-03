Кемерово, , 17:10 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв 3 октября посетил учебный центр в Омской области, где проходят обучение мобилизованные кузбассовцы. Он призвал их готовиться серьёзно.

Глава Кузбасса Сергей Цивилёв посетил учебный центр для мобилизованных Правительство Кемеровской области

«Нам противостоит серьёзный противник, с современным вооружением, системами управления, на поддержку которому американцы и европейцы бросили все силы, также воюют подготовленные наёмники с полмира. Готовьтесь серьезно, никакого расслабления, — сказал Цивилёв. — Со своей стороны вам и вашим семьям окажем всю необходимую помощь».

По словам Цивилёва, кузбасские предприятия производят для обеспечения мобилизованных необходимые вещи. В учебный центр для мобилизованных уже доставлены спальные мешки, сапоги, налобные фонари и батарейки для них, матрасы, тельняшки, шапки, перчатки, дождевики, балаклавы, носки, шлёпки, одеяла, подушки, непромокаемые коврики и другие необходимые вещи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из Кемеровской области в выходные дни в учебные центры отправилась пятая группа мобилизованных.

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