Кременная, , 17:09 — REGNUM ВСУ продолжают обстреливать Кременную (ЛНР) и ее пригороды, но действий по продвижению не предпринимают, отметил 3 октября в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

Памятный знак советским воинам — работникам мебельной фабрики. Кременная, ЛНР Александр Погожев © ИА REGNUM

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«Зато (противник) пытается выходить на трассу Кременная-Сватово в районе Краснопоповки, чтобы отрезать сообщение между городами, которое и сейчас по этой трассе очень рискованное. Ощущение, что Кременную враг хочет оставить на потом, а высвободившиеся на Лимане силы планирует направить на соединение с Купянской группировкой… в Сватово. Как и раньше полагаю, что этот город будет в ближайшее время главной целью ВСУ», — отметил Коц.

Жители города продолжают покидать Кременную, добавил военкор.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что ВСУ после получения контроля над Красным Лиманом не оставляют попыток прорвать оборону российских войск в районе Кременной, но ВС России с оборонительными задачами справляются.