Челябинск, , 17:08 — REGNUM Челябинский облсуд оставил в СИЗО директора муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой», обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее руководителя задержали за совершение этого преступления и затем отправили в СИЗО. Защита настаивала на домашнем аресте. Но суд занял сторону обвинения, требовавшего заключения под стражу. Защита подала апелляцию.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи считают, что директор по предварительному сговору с заместителем главы Магнитогорска получил не менее 1,5 млн рублей. Деньги якобы дал представитель одной из фирм за способствование заключению контрактов с муниципальным предприятием.