Кострома, 3 октября 2022, 19:09 — REGNUM ТГК-2 пообещала обеспечить все костромские дома теплом к 7 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель начальника управления ЖКХ городской администрации Сергей Белобородов. Ранее ресурсоснабжающая организация называла другие даты — 29 сентября, затем — 3 октября.
В общей сложности без тепла в городе остаются 82 из 2094 многоквартирных домов. Отопительный сезон в жилом фонде начался 19 сентября, в соцсфере — 15 сентября.
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