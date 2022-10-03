Кострома, , 19:09 — REGNUM ТГК-2 пообещала обеспечить все костромские дома теплом к 7 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель начальника управления ЖКХ городской администрации Сергей Белобородов. Ранее ресурсоснабжающая организация называла другие даты — 29 сентября, затем — 3 октября.

Батарея

«Дело в том, что ТГК-2 начала переходить на зимний режим, повышать давление в трубах. Возникли новые порывы. Сейчас их ищут и будут устранять», — сказал Белобородов.

В общей сложности без тепла в городе остаются 82 из 2094 многоквартирных домов. Отопительный сезон в жилом фонде начался 19 сентября, в соцсфере — 15 сентября.

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