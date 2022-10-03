Херсон, , 17:23 — REGNUM Два батальона боевиков из состава ВСУ пытались прорваться к Каховской ГЭС, но потерпели поражение, сообщил 3 октября глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Соловьев Live».

Танк ВС России во время спецоперации на территории б. УССР © Министерство обороны РФ

Попытка прорыва была предпринята в района села Дудчаны в Херсонской области.

«Разбили практически полностью те два батальона, которые шли со стороны Дудчан. Они хотели на Каховскую ГЭС попасть, чтобы остановить ее полностью», — сказал Сальдо.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженные формирования киевского режима продолжают попытки наступления на направлении Херсона.

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