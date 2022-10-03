Ханты-Мансийск, 3 октября, 2022, 17:05 — ИА Регнум. В Югре выявили сотню самых богатых людей региона. Рейтинг составило издание «Муксун. fm».

Журналисты издания сделали выборку крупнейших компаний, зарегистрированных в регионе, по основным финансовым показателям: это чистые активы в 2021 году, чистая прибыль и выручка. Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе. Исключены организации с участием государства и федеральные холдинги. Предприятия с иногородними или уехавшими собственниками тоже были вычеркнуты.

Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США Деньги! Деньги! Деньги!

В пятёрку самых состоятельных людей Югры, по версии издания, вошёл Равиль Салихов, за которым числится три предприятия ООО «Аргос», ООО «Лангепасско — Покачевское УРС» и ООО «Ланкор». Причём «Аргос» — один из крупнейших на сегодня подрядчиков на рынке нефтесервисных услуг. Сумма активов Равиля Салихова составляет свыше 3,7 млрд рублей. В десятку самых богатых жителей Югры вошёл и сын Салихова Ринат.

У Виктора Сарапина сумма активов составляет свыше 7,9 млрд рублей. Он является владельцем одной из самых крупных в ХМАО фирм по продаже и обслуживанию дорожно-строительной техники — «Ремэкс».

Ахтям Мухутдинов является владельцем пароходов. Его активы составляют около 4,9 млрд рублей.

Владелец АО «Самотлорнефтепромхим» Ильфат Гамильянов владеет активами свыше 3,3 млрд рублей.

Ярослав Мельник, предприятие которого занимается ремонтом скважин, имеет активы на 1,9 млрд рублей.

Бизнес Елены Сергеевой связан со сферой ЖКХ, энергетикой и мусором. Журналисты насчитали у неё активов на сумму свыше 4, 1 млрд рублей.

Компания Анатолия Марченко «Талспецстрой» уже 23 года оказывает услуги на рынке строительства дорог к нефтегазовым месторождениям. Его активы составляют 2,4 млрд рублей.

Представитель компании АО «Инкомнефть» Давронбек Акбаров в активах имеет 2,6 млрд рублей. Его отец Джаббарали — 2,5 млрд рублей.

Далее идут миллионеры, чей бизнес также в основе своей связан с топливно-энергетическим комплексом.