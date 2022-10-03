Минск, 3 октября, 2022, 22:08 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия по итогам текущего года достигнут рекордного товарооборота. Об этом 3 октября заявил премьер-министр БелоруссииРоман Головченко на встрече в Москве с премьер-министром РоссииМихаилом Мишустиным.

Roman Poulvas Флаги Белоруссии и России

«По итогам восьми месяцев текущего года, объем взаимной торговли в долларовом эквиваленте увеличился по сравнению в с аналогичным периодом прошлого года более чем на 12%. И при сохранении этой тенденции по итогам 2022 года рассчитываем, что наш товарооборот превысит исторический максимум и составит порядка $45 млрд, а может и больше», — заявил Головченко.

Как сообщалоИА REGNUM, в январе-июне 2022 года товарооборот России и Белоруссии составил почти $20 млрд и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,2%.