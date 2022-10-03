Рига, , 17:04 — REGNUM

Латвийский сейм (сс) Saeima

Латвийский избиратель выбрал в парламент страны нынешней осенью не революционеров или новаторов с прогрессивными идеями, а гарантирующих стабильность и сохранение привычных стандартов политиков. Об этом заявил в эфире Rus. LSM. lv политолог Кристиан Розенвалдс.

По его мнению, в нынешние непростые времена латыши «выбирали дежурного в кризис»: «На этих выборах избирали не новую линию, не долгосрочный курс, куда и как поведем корабль. А выбирали дежурного. Вахтенного. В кризис избиратели смотрят на политиков не через призму лучших идей».

«Ситуация требует выбрать, кому быть дежурным. И лучше всего с этой ролью справится тот, кто уже стоит на вахте, сочли избиратели», — считает политолог.

Он отметил, что победителю выборов «Новому Единству» удалось сохранить нейтральный облик, в том числе и избегая публичных дискуссий, но при этом и перенять на себя «то хорошее, чего правительству удалось добиться». «Они выставляли себя в качестве нейтрального и доступного выбора. А все плохое на себя взяли коалиционные силы, которые в новый Сейм не прошли, в том числе консерваторы», — пояснил Розенвалдс.

Комментируя успехи Союза «зеленых» и крестьян (СЗК), занявшего второе место, Розенвалдс допустил, что здесь можно наблюдать элемент протестного голосования. Также он считает, что у СЗК произошел «момент мобилизации» и было сделано все, чтобы «итоги выборов не повлияли на стержень и иерархию» управления в регионах.

Не стало для политолога шоком и фиаско партии «Согласия», которая не смогла пройти в Сейм, хотя политолог ранее был уверен, что 5% голосов они наберут.

«Те, кто раньше голосовал за «Согласие», разочаровались. К тому же, последняя агитационная кампания «Согласия» была очень непонятной. Они не пытались разъяснять, в чем их миссия, не пытались искать точки соприкосновения», — считает латвийский политолог.