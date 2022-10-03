Кострома, 3 октября, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Костромичи продолжаются жаловаться на проблемы с безналичной оплатой проезда в общественном транспорте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель профильного управления городской администрации Сергею Будько.

Табличка с номером водителя на маршруте №81

«За 3 октября мы зарегистрировали два таких обращения. Они касались автобусов, работающих на маршрутах №57 и №81», — пояснил чиновник.

Люди утверждают, что водители ссылались на неработающие валидаторы и просили пассажиров, не имеющих наличности, перевести оплату по личным номерам телефонов. Будько пообещал провести проверки по жалобам. В случае, если информация подтвердится, перевозчики будут оштрафованы на 6 тысяч рублей.

Напомним, безналичная оплата в общественном транспорте Костромы заработала с весны 2021 года. Однако время от времени в работе системы случаются сбои. Основная часть претензий касается частных организаций, обслуживающих 27 из 39 маршрутов.

С 1 октября 2022 года их штрафуют по новой схеме — не только за неисполнение рейсов, но и за невыход на линию в вечернее время, грязь в салонах, сломанные валидаторы. Каждая ошибка стоит 1000 рублей, если администрация платит перевозчику за обслуживание меньше 3 млн рублей, и 5000 рублей, если цена договора выше. Чиновники проводят проверки и наказывают частников, но решить проблему полностью пока не удалось.