Минск, , 22:05 — REGNUM За первое полугодие в Белоруссии обнаружили 414 поддельных банкнот, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Белоруссии.

Флаг Белоруссии © ИА REGNUM

«Основное количество выявленных поддельных денежных знаков составили доллары США — 83,6%. Доля поддельных российских рублей составила 11,1%, евро — 3,6%, белорусских рублей — 1,4%, других валют — 0,2%», — говорится в сообщении.

Фальшивки нашли в 36 населенных пунктах Белоруссии, более половины — в Минске.