Донецк, 3 октября, 2022, 16:58 — ИА Регнум. ВСУ днем 3 октября обстреляли Донецк, выпустив около 15 снарядов калибра 155 мм, сообщил в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

Александр Погожев ИА REGNUM Донецк

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Под обстрелами оказались сразу несколько районов города. Удары наносились с позиций ВСУ в Первомайском, Красногоровке и Нетайлово.

«Из н.п. Карловка по Петровскому району Донецка выпустили две ракеты из РСЗО «Ураган», оснащенные противопехотными минами «Лепесток»», — добавил военкор.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что за прошедшие сутки (2 октября) ВСУ выпустили по территории республики 140 боеприпасов из ствольной артиллерии и минометов. Двое мирных жителей погибли, трое получили ранения.