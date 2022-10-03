Белово, Кемеровская область, , 16:59 — REGNUM Житель Белова Александр Завражнов не стал ждать повестки и вызвался добровольцем. Однако, он не прошёл по здоровью и его оставили в запасе. При этом он считает, что Родину нужно защищать.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не служил. Я — доброволец. Настоящий мужик не будет ныть, не будет хлюпать. Он возьмёт и пойдёт защищать семью, Родину, в первую очередь, и всё остальное, что за спиной, — сказал Завражнов. — Мы здесь живём. Мы здесь родились. Это наша Родина. Как её не защищать? Мужики должны идти, должны воевать за свою Родину. Что наши деды зря воевали в Великую Отечественную?»

Ранее ИА REGNUM сообщило, что по данным военного эксперта Владислава Шурыгина, для полноценного выполнения задач военной спецоперации России потребуется группировка численностью в 850 тысяч человек.

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