Красный Лиман, ДНР, 3 октября 2022, 17:00 — REGNUM На краснолиманском направлении бандеровские боевики лишились 900 единиц личного состава за трое суток в ходе спецоперации ВС РФ на территории б. УССР, сообщил 3 октября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Речь идёт о подразделениях 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ.
Кроме того, российские военные нанесли на краснолиманском направлении массированное огневое поражение резервам ВСУ и подразделениям 66-й механизированной бригады в районе города Славянска.
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