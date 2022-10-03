Красный Лиман, ДНР, 3 октября, 2022, 17:00 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении бандеровские боевики лишились 900 единиц личного состава за трое суток в ходе спецоперации ВС РФ на территории б. УССР, сообщил 3 октября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

Игорь Конашенков «За сутки уничтожено до 100 военнослужащих, шесть единиц бронетехники и две боевые машины РСЗО «Град».

Речь идёт о подразделениях 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ.

Кроме того, российские военные нанесли на краснолиманском направлении массированное огневое поражение резервам ВСУ и подразделениям 66-й механизированной бригады в районе города Славянска.