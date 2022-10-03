Санкт-Петербург, , 17:50 — REGNUM Самый высокий уровень средней заработной платы среди всех районов Санкт-Петербурга зафиксировали в Приморском районе Северной столицы. Об этом 3 октября сообщили в управлении Федеральной службы государственной статистики по Петербургу и Ленинградской области.

9 Лахта-центр Дарья Драй (c) ИА REGNUM

В Петростате отметили, что средняя заработная плата одного работника организаций в Приморском районе с января по июнь 2022 года составила 132 тыс. рублей. За ним в рейтинге зарплат следует Петроградский район с показателем в 130 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров Василеостровский район, там средняя зарплата составила 128 тыс. рублей.

Отметим, что в Приморском районе находится «Лахта центр», где зарегистрирована штаб-квартира ПАО «Газпром», а в Петроградском и Василеостровском районах расположены офисы других крупных корпораций.

Также в Петербурге назвали сферы, в которых зафиксировали наибольший уровень номинальной заработной платы. Больше всего с января по июнь 2022 года за один месяц получали в районе 201 тыс. рублей в месяц, работая в сфере добычи полезных ископаемых. Далее идёт работа в области информации и связи — 151 тыс. рублей в месяц. На третьем месте финансовая и страховая деятельность, в месяц сотрудники получали в среднем 134 тыс. рублей. Замыкают пятёрку деятельность воздушного и космического транспорта (127 тыс. рублей) и деятельность водного транспорта (126 тыс. рублей).

Отметим, что номинальный уровень зарплат в Санкт-Петербурге вырос на 11,3% по отношений к предыдущему году. При этом уровень реальных зарплат сократился во втором квартале 2022 года.

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