Минск, , 21:55 — REGNUM С 2010 по 2021 год система школьного образования Белоруссии потеряла более 25,4 тысяч педагогов. В прошлом учебном году их стало меньше на 4,6 тысячи, по сравнению с 2020/2021. Это следует из опубликованных данных Белстата.

Флаг Белоруссии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В прошлом учебном году в среднеобразовательных школах Белоруссии насчитывалось 106,7 тысяч педагогических работников. Из них 67 тысяч — это учителя-предметники.

Из данных Белстата следует, что в среднем учитель белорусской школы выглядит так: женщина, специалист высшей или первой категории с высшим образованием, которая работает в системе образования больше 15 лет.

Средняя номинальная зарплата учителя в январе-августе этого года была в размере 1382 белорусских рубля (примерно 32 400 российских рублей). Это на 21,2% больше, чем за тот же период прошлого года.

Вместе с числом педагогов в Белоруссии сокращается и количество учреждений образования. С 2011 по 2021 год число школ сократилось на 695, а в этом учебном году их стало меньше ещë на 66. Число учреждений профессионально-технического образования за десять лет уменьшилось на 57, вузов — на 5.