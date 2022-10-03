Грозный, 3 октября 2022, 16:55 — REGNUM Против главы Чечни Рамзана Кадырова введено уже столько санкций и ограничений, что его впору заносить в Книгу рекордов Гиннесса или снимать о нем фильм в Голливуде. Об этом заявил глава Чечни в своем телеграм-канале.
По словам Кадырова, только по предварительным подсчетам, с 2011 года против него, членов его семьи, его соратников и даже лошадей было введено минимум 70 санкций и ограничений.
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